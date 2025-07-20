10 ميداليات إماراتية في بطولة العالم الجامعية للقوة البدنية

أبوظبي (الاتحاد)



حصد منتخبنا 10 ميداليات منها 5 ذهبيات، في بطولة العالم للقوة البدنية للجامعات، والتي اختتمت في تركيا، وجاءت المشاركة، ضمن التعاون المشترك بين اتحاد الجامعات واتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية.

نال خليفة محمد 4 ذهبيات في فئة 59 كلجم، وذهبية جون أندوس في فئة 105 كلجم، وفضية في الوزن نفسه للبنش بريس، كما حصد محمد الدميني 4 فضيات في وزن 59 كلجم أيضاً، فيما نجح جون أندوس في تحطيم الرقم القياسي في فئة 105 كلجم، بتسجيله 318 كلجم، والرقم السابق 302.5 كجم.

وبارك محمد عبدالرحيم المري، الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الحصاد الرائع في المحفل الدولي، مؤكداً أنه يعكس المكانة المميزة التي تتمتع بها رياضة القوة البدنية في الدولة، بالتزامن مع استكشاف عدد من اللاعبين الموهوبين، مشيراً إلى أنه يتم متابعة ودعم جميع المواهب لمشاركتهم في الاستحقاقات المقبلة.

وأشاد الحكم الدولي إبراهيم العلي، الذي ترأس بعثة المنتخب بالمردود الفني للاعبي المنتخب، وأنهم استحقوا حصاد الميداليات، رغم مشاركة لاعبين أقوياء في مختلف الأوزان من مختلف دول العالم، مبيناً أن الاستعدادات التي سبقت المشاركة في البطولة كانت كفيلة بالصعود إلى منصات التتويج.

