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الرياضة

هامبورج تمنح بواسون «الفرحة الأولى»

هامبورج تمنح بواسون «الفرحة الأولى»
20 يوليو 2025 19:12

هامبورج (أ ف ب)

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أحرزت الفرنسية لويس بواسون باكورة ألقابها في مسيرتها، إثر تتويجها بطلة لدورة هامبورج الألمانية للتنس على الملاعب الترابية (250 نقطة)، بعد فوزها على المجرية أنا بوندار 7-5 و6-3 في المباراة النهائية.
والفوز هو الأول للاعبة فرنسية أيضاً في إحدى دورات رابطة اللاعبات المحترفات، منذ تتويج مواطنتها كارولين جارسيا ببطولة «دبليو تي اي» الختامية عام 2022.
وكانت بواسون تألقت في بطولة رولان جاروس ثانية البطولات الأربع الكبرى ضمن «الجراند سلام»، عندما بلغت الدور نصف النهائي.
لم تكن بداية المباراة مثالية للفرنسية التي وجدت نفسها متخلفة أمام بوندار حاملة اللقب العام الماضي، 2-5 لكنها فازت بالأشواط الخمسة التالية لتفوز بالمجموعة.
ولم تجد بواسون صعوبة في الفوز في الثانية 6-3 عندما حسمت الأشواط الثلاثة الأخيرة لتحسم المباراة في مصلحتها.
وتدخل بواسون نادي اللاعبات الخمسين الأوليات مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن كانت تحتل المركز 361 قبل انطلاق رولان جاروس في مايو الماضي.
وقالت بواسون بعد تتويجها «إنه خطابي الأول (فائزة في إحدى الدورات) وبالتالي أرجو منكم أن تكونوا متسامحين معي».

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