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الرياضة

«رابطة المحترفين» تعلن فئات «جوائز الأفضل»

«رابطة المحترفين» تعلن فئات «جوائز الأفضل»
20 يوليو 2025 19:18

 
أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت رابطة المحترفين عن فئات جوائز الأفضل للموسم الماضي 2024 - 2025، والتي يتم الإعلان عن المتوجين بها في حفل كبير، يحتضنه «قصر الإمارات» 9 أغسطس المقبل.
وتشتمل الجوائز على 6 فئات رئيسية، هي أفضل لاعب «جائزة الكرة الذهبية»، أفضل لاعب تحت 23 عاماً «جائزة الفتى الذهبي»، أفضل حارس مرمى «جائزة القفاز الذهبي«، أفضل مدرب «جائزة القائد»، أجمل هدف، أفضل لاعب من اختيار الجمهور.
وشهدت فئات جوائز الأفضل، التي تمنحها رابطة المحترفين الإماراتية عن الموسم الماضي، دمج جائزتي أفضل لاعب إماراتي وأفضل لاعب أجنبي، في جائزة واحدة بمسمى «أفضل لاعب»، وجائزتي أفضل لاعب إماراتي واعد، وأفضل لاعب واعد مقيم أو مواليد الدولة في جائزة واحدة بمسمى «أفضل لاعب تحت 23 عاماً». 
وسيتم فتح باب التصويت على الجوائز الست الساعة الثانية ظهر 26 يوليو الجاري، وحتى الثانية ظهر 31 من الشهر نفسه، عبر الموقع والتطبيق الرسمي للرابطة، ويشارك في التصويت على الجوائز قادة الفرق والمدربون والإعلامين والجماهير. 
ويشهد الحفل عدداً من الجوائز وفقاً للإحصائيات، وهي جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، جائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دورينا، جائزة دوري الجماهير، جائزة فريق الأحلام.
وأخيراً جائزة تمنحها الرابطة وفقاً للمعايير، وهي جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة من قبل الرابطة.

الإمارات
رابطة المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
قصر الإمارات
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