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الرياضة

مانشستر يونايتد يهدد بخطف صفقة أرسنال!

مانشستر يونايتد يهدد بخطف صفقة أرسنال!
20 يوليو 2025 19:37

لندن (د ب أ)

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يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقوة للتعاقد مع فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي، وتقدم بعرض مالي أعلى من نظيره أرسنال الذي تفاوض لضم اللاعب بمقابل يتراوح بين 70 و80 مليون يورو.
ذكرت صحيفة (آبولا) البرتغالية في تقرير لها أن صفقة جيوكيريس ربما تشهد تحولاً جذرياً في اللحظات الأخيرة، وأن مانشستر يونايتد بات قريباً من الفوز بها، مستغلاً تعثر المفاوضات بين ناديي أرسنال وسبورتنج لشبونة.
وأضافت أن العرض المالي الذي تقدم به مانشستر يفوق كثيراً ما قدمه أرسنال لضم جيوكيريس، حيث تفاوض النادي اللندني بمقابل مادي يتراوح بين 70 و80 مليون يورو.
وأشارت إلى أن رغبة المهاجم السويدي جيوكيريس واضحة وقوية، وهي اللعب بقميص أرسنال والمشاركة معه في دوري أبطال أوروبا.
وأضافت الصحيفة «لكن في هذه المرحلة فإن لم الشمل بين جيوكيريس ومدربه السابق روبن أموريم المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد، والسابق لسبورتنج لشبونة، يبدو خياراً وارداً، ولكنه صعب في ظل رغبة اللاعب السويدي.
وأكدت (آبولا) أيضاً أن صفقة انتقال جيوكيريس إلى أرسنال باتت مهددة بالفشل لإصرار لشبونة على مطالبه المادية (80 مليون يورو) مقابل الاستغناء عن مهاجمه السويدي.
وأشارت إلى أن إدارة أرسنال لم تتحرك أيضاً بعرض مالي أعلى في آخر ستة أيام، وبدا أنه لن ينجح في الوصول للمبالغ المالية التي حددها النادي البرتغالي.
وختمت تقريرها بأن عائلة فيكتور جيوكيريس بدأت أيضاً تشعر بانه يبتعد أكثر فأكثر عن الانتقال إلى أرسنال.

 

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