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الرياضة

«موجة الانسحاب» تضرب «كندا المفتوحة»

«موجة الانسحاب» تضرب «كندا المفتوحة»
20 يوليو 2025 20:46

 
لندن (د ب أ)

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انسحب الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً وحامل لقب بطولة ويمبلدون للتنس، من بطولة كندا المفتوحة، حسبما أكد منظمو البطولة عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، وكذلك الحال بالنسبة للنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفائز بـ24 بطولة في (جراند سلام).
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن البريطاني جاك دريبر لن يشارك في بطولتي كندا وسينسيناتي في نهاية يوليو ومنتصف أغسطس على الترتيب.
وانسحب اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً من البطولة بعدما عانى من إصابة في ذراعه الأيسر.
وسيغيب دريبر، المصنف الأول في التنس في بريطانيا عن البطولة من أجل الاستعداد بشكل جيد لبطولة أميركا المفتوحة والتي تنطلق 24 أغسطس المقبل، لكنه طمأن الجماهير بأن إصابته ليست خطيرة، وأنه سيتواجد في نيويورك.
وتعرض دريبر للإصابة بعد خيبة أمل جديدة في ويمبلدون، حيث ودع البطولة في الدور الثاني بعد هزيمته أمام الكرواتي مارين سيلتش.

التنس
كندا
يانيك سينر
ويمبلدون
بطولة ويمبلدون للتنس
نوفاك ديوكوفيتش
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
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