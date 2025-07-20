ألمانيا تدافع عن لاعبة «جذب الشعر»!

زيوريخ (د ب أ)

دافعت نيا كونتسر، مديرة منتخب ألمانيا لكرة القدم النسائية عن اللاعبة كاثرين هندريش، التي حصلت على بطاقة حمراء في وقت مبكر من مباراة فرنسا في دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا «يورو 2025» بعد جذب لاعبة فرنسية من شعرها.

فاز المنتخب الألماني الأكثر تتويجاً باللقب الأوروبي على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وذلك بعدما اضطر لاستكمال اللقاء بنقص عددي لأكثر من 120 دقيقة منها الشوطين الإضافيين.

وتسبب خطأ هندريش في ركلة جزاء لفرنسا تم احتسابها بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» التي أشارت إلى أن اللاعبة الألمانية جذبت الفرنسية مبوك باثي من شعرها.

وقالت كونتسر للصحفيين «لم تتعمد هندريش هذا الخطأ، بل كانت تنظر في اتجاه مختلف، ثم علقت يدها في شعر اللاعبة الفرنسية».

وأضافت «نؤكد أن المخالفة لم تكن مقصودة، وكانت لاعبتنا محبطة للغاية، ولكنها شعرت بارتياح كبير بعد فوزنا بالمباراة».

في المقابل، اختلف العديد من المحللين مع كونتسر بشأن هذه الواقعة، قالت كاثرين ليمان لاعبة منتخب سويسرا السابقة عبر قناة (زد دي إف) «ما فعلته اللاعبة الألمانية أشبه بالصفعة، وتستحق الحصول على بطاقة حمراء، إنها ركلة جزاء صحيحة».

من جانبها، أضافت مارتينا فوس تيكلينبورج مدربة منتخب ألمانيا السابقة لقناة (إس آر إف) السويسرية «إنها مخالفة قانونية صريحة، فالجذب من الشعر يستوجب بطاقة حمراء».

وتابعت تيكلينبورج «57 عاماً» بأن اللاعبة الألمانية افتقدت للوعي في تصرفها.

وتبقى اللاعبة الألمانية مهددة بالغياب لنهاية مشوار منتخب بلادها في البطولة، إذا حصلت على عقوبة مشددة بالإيقاف أكثر من مباراة.

وبخلاف هندريش، يعاني كريستيان فوك مدرب منتخب ألمانيا قبل مواجهة إسبانيا بطل العالم في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء من غيابات عديدة، حيث سيخوض اللقاء بدون لاعبة الوسط زيوكه نوسكين، بسبب الإيقاف للحصول على إنذار ثان.

ومن المتوقع أيضاً غياب اللاعبة ساراي ليندري التي تم استبدالها بسبب الإصابة، وستغيب أيضاً جوليا جوين قائدة الفريق عن باقي مشوار ألمانيا في البطولة بسبب إصابة قوية في الركبة.

في المقابل، ستعود كارلوتا فامسر لصفوف منتخب ألمانيا أمام إسبانيا بعد انتهاء إيقافها لحصولها على بطاقة حمراء في الخسارة أمام السويد بنتيجة 1 - 4 في الدور الأول.