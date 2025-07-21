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الرياضة

الوحدة يتعادل مع بيتيروس الفرنسي في «التجربة الثالثة»

الوحدة يتعادل مع بيتيروس الفرنسي في «التجربة الثالثة»
21 يوليو 2025 09:44

أبوظبي (الاتحاد)

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واصل الوحدة تحضيراته، ضمن معسكره الخارجي في مدينة ريدين الألمانية، حيث خاض الفريق ثالث مواجهاته الودية أمام فريق بيتيروس فلو الفرنسي، في لقاء مثير انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.
سجل هدفي «العنابي» كل من لوكاس فييرا ومنصور المنهالي، في مباراة شهدت ندية وحماساً كبيرين من الطرفين، وقدم خلالها لاعبو الوحدة مستويات مميزة تعكس تطور الجاهزية الفنية والبدنية للفريق.
ودخل المدير الفني للفريق، خوسيه موراييس، اللقاء بتشكيلة ضمت محمد الشامسي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع كل من روبن، شاهين، لوكاس، وعدنان، أما في خط الوسط فتكون من جايسون دا سيلفا، عبد الله حمد، ولوكاس فييرا، بينما قاد الهجوم الثلاثي أنزاو، براندلي، وعمر خربين.
ويستكمل الفريق برنامجه الإعدادي بخوض المزيد من المباريات الودية ضمن خطة التحضير للموسم الجديد، بهدف تعزيز الإنسجام ورفع مستوى الجاهزية الفنية.

الوحدة
ألمانيا
دوري أدنوك للمحترفين
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