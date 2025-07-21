ثالث أغلى لاعب أفريقي.. مبومو يدخل التاريخ!

سلطان آل علي (دبي)

اتفق نادي مانشستر يونايتد مع برينتفورد الإنجليزي على التعاقد مع النجم الكاميروني برايان مبومو مقابل 71 مليون جنيه إسترليني، ليُصبح بذلك ثالث أغلى لاعب أفريقي في تاريخ كرة القدم، خلف النيجيري فيكتور أوسيمين والإيفواري نيكولاس بيبي، اللذين بلغا سقفاً قياسياً بلغ 72 مليون جنيه إسترليني لكل منهما.

وتعد صفقة مبومو دليلاً على استمرار تصاعد القيمة السوقية للمواهب الأفريقية في كرة القدم الأوروبية، بعد أن أصبح اللاعبون الأفارقة ركائز أساسية في كبرى الأندية حول العالم بفضل ما يقدمونه من جودة فنية، قوة بدنية، والتزام تكتيكي. تألق مبويمو اللافت مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقدرته على اللعب في مراكز متعددة على الجناح وفي الوسط الهجومي، جعله هدفاً مغرياً للشياطين الحمر، في إطار سعيهم لتجديد دماء الفريق وتدعيم جبهاتهم الهجومية.

وتعكس هذه الصفقة تطور المسار التاريخي لقيمة اللاعبين الأفارقة، والتي شهدت قفزات كبيرة خلال العقود الأخيرة، ففي عام 1998، كانت صفقة جاي جاي أوكوشا إلى باريس سان جيرمان مقابل 14 مليون جنيه إسترليني تمثل رقماً قياسياً آنذاك، ثم جاءت صفقة ديدييه دروجبا إلى تشيلسي في 2004 مقابل 24 مليوناً، لتؤكد أن المهاجمين الأفارقة أصبحوا من بين الأبرز على الساحة.

توالت بعدها الأرقام القياسية مع مايكل إيسيان في 2005، وإيمانويل أديبايور في 2009، ثم انفجرت الأسعار منذ منتصف العقد الماضي مع أسماء مثل نابي كيتا الذي انتقل إلى ليفربول مقابل 53 مليون جنيه، وسيدريك باكامبو الذي خطف الأنظار بصفقته إلى بكين غوان الصيني مقابل 65 مليوناً في 2018.

لكن ذروة الارتفاع جاءت في عامي 2019 و2020، مع انتقال نيكولاس بيبي إلى أرسنال، وأوسيمين إلى نابولي، بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني، ليحطما كل الأرقام السابقة.

وبانضمامه إلى قائمة الأساطير الأفارقة الأغلى، يثبت مبومو أن اللاعبين القادمين من القارة السمراء ما زالوا يقدمون للعالم مواهب فريدة تستحق أعلى التقييمات. كما أن انضمامه إلى نادٍ بحجم مانشستر يونايتد يعزز من فرصه للتألق أوروبياً، وقيادة منتخب الكاميرون لتحقيق إنجازات أكبر في السنوات القادمة.