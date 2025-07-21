الهلال ينسحب من بطولة «كأس السوبر السعودي»!

الرياض (د ب أ)

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاباً رسمياً من شركة نادي الهلال، يتضمن تأكيد اعتذار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي لموسم 2025-2026، والمقرر إقامتها، خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025 في هونج كونج.

وبناء عليه، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك من خلال اللجان المختصة، كما سيتم العمل بموجب اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في هذا السياق حرصه على احترام الأنظمة واللوائح المعتمدة، وحرصه على حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، وذلك استناداً إلى نظامه الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية.

وكان نادي الهلال أصدر بياناً رسمياً، يبرر فيه اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة من أجل الحفاظ على سلامة لاعبيه وخاصة الدوليين ليكونوا جاهزين قبل معسكر المنتخب السعودي، استعداداً لخوض مشواره الحاسم في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في أكتوبر المقبل.

أضاف بيان الهلال: «طالبنا بإعادة النظر في إيجاد حلول بديلة تسهم في تنظيم البطولة وتحقيق أهدافها التسويقية والترويجية للرياضة السعودية في هونج كونج دون مشاركة الهلال، تقديراً للظروف الاستثنائية التي مر بها الفريق».

ونوه أيضاً بأن المعدلات البدنية للاعبين دفعت مسؤولي الهلال للاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة بعد موسم شاق استمر أكثر من عام، وأنهاه الفريق بتمثيل مشرف للمملكة في بطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت منتصف الشهر الجاري في الولايات المتحدة.

وأوضح أيضاً أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن عن جدول مسابقاته المحلية في الأول من يونيو الماضي، ولم يتضمن إقامة السوبر في هونج كونج، بل تم الإعلان عن موعدها ومكانها في 13 يونيو الماضي بعد سفر الفريق إلى الولايات المتحدة.

وشدد الهلال أيضاً على اعتزازه ببطولة السوبر وكافة البطولة السعودية، ولكن موعد البطولة يقلص فترة الإجازة المسموح بها بين المواسم، وهو ما يخالف ما نصت عليه الفقرة (6.5) من العقود الإلزامية الواردة في ملاحق لائحة الاحتراف، وأوضاع اللاعبين الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص على أن الإجازة السنوية للاعبين هي 28 يوماً كحد أدنى.