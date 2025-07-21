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الرياضة

دبا الفجيرة يتفوق على ريشيتا الروماني ودياً

دبا الفجيرة يتفوق على ريشيتا الروماني ودياً
21 يوليو 2025 10:30

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

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حقق دبا الفجيرة فوزاً مهماً في ثاني مبارياته الودية، خلال معسكره الخارجي، بتغلبه على فريق ريشيتا الروماني 1-0، وذلك ضمن تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2025-2026.
وسجّل هدف اللقاء الوحيد اللاعب تافادزوا دليوايو في الدقيقة 89، ليمنح الفريق انتصاراً معنوياً، يعكس الجدية والانضباط في التحضيرات تحت قيادة المدرب البرتغالي برونو أوليفيرا.
ويواصل دبا برنامجه الإعدادي بخوض عدد من المباريات التجريبية بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق قبل العودة إلى المنافسات الرسمية.

دبا الفجيرة
دوري أدنوك للمحترفين
رومانيا
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