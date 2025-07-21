«المصنف الأول» يحقق لقب البطولة الأقدم في تاريخ الجولف

أبوظبي (الاتحاد)

حصد اللاعب الأميركي سكوتي شيفلر، المصنف الأول عالمياً، لقب بطولة بريطانيا المفتوحة، رابع «البطولات الكبرى» هذا الموسم في جولة دي بي ورلد «موانئ دبي العالمية» للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

ونجح شيفلر من الفوز بلقب البطولة التي تعد الأقدم في تاريخ رياضة الجولف، وانطلقت للمرة الأولى في عام 1860، واحتفلت هذا العام بإقامة النسخة 153، في نادي رويال بورتروش في أيرلندا الشمالية.

أنهى شيفلر، المنافسات بتحقيق 17 ضربة تحت المعدل، ليحقق المركز الأول ويكسب الجائزة المالية الضخمة البالغة 3,1 مليون دولار، علماً أن هذا اللقب الرابع في مسيرته في البطولات الكبرى، بعدما سبق له الفوز بلقب بطولة الماسترز عامي 2022 و2024، والبطولات الأميركية المفتوحة 2025، كما فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وعلى صعيد التصنيف العالمي للسباق إلى دبي، كان الصيني لي هاوتونج والإنجليزي مات فيتزباتريك، أكبر الرابحين، بعدما حققا المركز الرابع في بطولة بريطانيا المفتوحة، برصيد 11 ضربة تحت المعدل.

وحصل كل لاعب على 424 نقطة، ليتقدم الصيني هاوتونج من المركز الخامس إلى المركز الثالث بإجمالي رصيد هذا الموسم يبلغ 1895 نقطة، فيما تقدم فيتزباتريك 24 خطوة، ليصبح في المركز 15، برصيد 1111 نقطة.

وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة، البطولة رقم 28 هذا الموسم في جولة دي بي ورلد الذي يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، من أصل 42 بطولة تقام في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات.

ويتنافس اللاعبون في هذه البطولات، لنيل بطاقات المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية التي تقام في الإمارات، مع بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي»، التي تقام في نادي ياس لينكس، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة «دي بي ورلد»، التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.