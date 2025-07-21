جمال النعيمي: إبراهيم عادل في الطريق إلى معسكر الجزيرة

مراد المصري (أبوظبي)

أكد جمال النعيمي، الرئيس التنفيذي لنادي الجزيرة، اكتمال صفقة ضم اللاعب المصري إبراهيم عادل من نادي بيراميدز، وأنه سيلتحق بمعسكر الفريق الأول في إسبانيا يوم الخميس المقبل على الأغلب، فور اكتمال إجراءات إصدار التأشيرة الأوروبية.

وجاء حديث النعيمي في مساحة مفتوحة عبر منصة «إكس» مع الجماهير الجزاروية، أكد فيها أن قرار استمرار المدرب المغربي الحسين عموتة مع الفريق جاء من قبل الإدارة العليا، إلا أنه سيكون هناك متابعة وتقييم مستمر للنتائج والأداء، وتحديداً في بداية الموسم.

وأوضح النعيمي، أن الجزيرة يسعى دائماً لاستثمار أمواله في سوق الانتقالات في صفقات تحقق الإضافة المطلوبة، وأن رحيل عدد كبير من اللاعبين جاء بسبب عدم امتلاكهم فرصة اللعب مع الفريق في الموسم المقبل، مما جعله الخيار الأنسب، وأن هناك عمل مستمر لتدعيم الصفوف، وقال: «عدم اكتمال صفقة المدافع الكاميرون جان كاستيلو، تعود إلى أنه غير جاد، والجزيرة لا يريد هذه النوعية من اللاعبين، وأن هناك قلب دفاع بسجل ممتاز في طريقه للانضمام عوضاً عنه، وأنه أفضل من كاستيلو».

وأضاف: «نعمل على ضم لاعب مقيم عمره 22 عاماً، يلعب مع منتخب بلاده الأولمبي، ومع نادٍ عالمي، وسيكون أغلى صفقة للنادي في هذا الصيف، كما توجد ضمن الخيارات مراكز الظهير ومهاجم على مستوى عالٍ، ونركز على سد الخانات التي تحتاج للتدعيم من الموسم الماضي، وأن جميع اللاعبين القادمين بموافقة المدرب، ولن يأتي أي لاعب إلا بموافقته».

وأضح النعيمي، أن رامون ميريز مهاجم الجزيرة تلقى 3 عروض، من شباب الأهلي، والنصر والشارقة، ومن فرق من خارج «دورينا»، إلا أن الجزيرة تمسك بالحصول على المردود المالي الذي يراه يتوافق مع الاستثمار، الذي دفعه في التعاقد مع المهاجم في الموسم الماضي.