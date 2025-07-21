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الرياضة

منتخب الجودو في منغوليا لخوض تحديات «أولان باتور جراند سلام»

منتخب الجودو في منغوليا لخوض تحديات «أولان باتور جراند سلام»
21 يوليو 2025 13:00

أبوظبي (الاتحاد)

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تصل بعثة منتخبنا الوطني للجودو إلى منغوليا، قادمة من جورجيا عقب انتهاء معسكر الإعداد الذي أقيم هناك استعداداً للمشاركة في بطولة «أولان باتور جراند سلام- 2025»، التي ينظمها الاتحاد المنغولي، بإشراف الاتحاد الدولي خلال الفترة من 25 إلى 27 يوليو الجاري، والتي تشهد حتى الآن مشاركة 29 منتخباً، في مقدمتها منتخبنا الوطني الذي يرأس بعثته الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام للاتحاد، فيما تضم القائمة 5 لاعبين.
وقد انضم لمنتخبات البطولة، منتخب اليابان بطل العالم المتصدر للترتيب العام، بجانب مشاركة فريق الاتحاد الدولي للجودو الذي يضم 27 لاعباً ولاعبة يمثلون منتخب روسيا، والذي يشارك تحت علم الاتحاد الدولي بناء على قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد التي سمحت للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في البطولة كلاعبين محايدين على مستوى الفردي، مما يشعل الحماس وسط المشاركين الذين يسعون للمحافظة على تصنيفهم في مشوار التأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028، المقررة في عام 2028، في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية.
يمثل منتخبنا في مراسم قرعة البطولة، التي تجرى عبر تقنية الفيديو، والمقررة الخميس المقبل، المدرب فيكتور سيكتروف.
وتضم قائمة منتخبنا المشارك في منافسات البطولة، التي تنطلق منافساتها صباح يوم الجمعة المقبل، 5 لاعبين وهم بداية بالوزن الخفيف اللاعب سيميو كونستا في وزن تحت 60 كجم، والمتوسط ناجي يزبيك وكريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم، عمر جاد في وزن تحت 81 كجم وفي الوزن الثقيل سليمان إبراهيم في منافسات وزن تحت 90 كجم.

الجودو
منتخب الجودو
اتحاد الجودو
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