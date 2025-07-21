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الرياضة

الجواد «قدوة» يتألق في «بري ميسيدور» الفرنسي

الجواد «قدوة» يتألق في «بري ميسيدور» الفرنسي
21 يوليو 2025 13:30

عصام السيد (أبوظبي)

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فاز الجواد «قدوة»، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بسباق «بري ميسيدور» من الفئة الثالثة في مضمار شانتيه الفرنسي، ونتيجة لذلك دخل في حسابات سباق «سيليبريشن مايل» في جودوود.
وانضم هذا الجواد، البالغ من العمر خمس سنوات، والذي يدربه سيمون وإد كريسفورد، إلى دييجو فيلاسكيز كفائز لاحق، بعد فوزه بسباق «كوين آن ستيكس» في «رويال أسكوت» الشهر الماضي.
وأظهر «قدوة»، المُرشح للفوز بنسبة 9 إلى 4 بقيادة الفارس كالوم شيبارد، مهارة فائقة ليُضيّق الفارق سريعاً بينه وبين منافسيه، قبل أن يتقدم بفارق طولين ونصف طول عن «جيوجرافي»، الذي كانت احتمالات فوزه 50 إلى 1، مع حلول «ريداري» في المركز الثالث المرشح بنسبة 5 إلى 2.
وقطع «قدوة»، المنحدر من نسل «كينج مان» مسافة السباق، البالغة 1600 متر في زمن وقدره 1:38:59 دقيقة على أرضية لينة، وهذا الفوز هو السادس له من إجمالي 9 مشاركات، جمع خلالها مكاسب مالية قدرها 255.901 جنيه إسترليني.
وتقلصت حظوظ «قدوة» البالغ تصنيفه 114 رطلاً من 25 إلى 1 إلى 14 إلى 1 لترشيحات «بادي باور» في سباق سيليبريشن مايل للفئة الثانية لمسافة ميل واحد في مهرجان قطر جودوود.
ومن جهة أخرى، حلت «إميرسيف» لجودلفين في المركز الثاني للمرة الثانية هذا الموسم، وذلك خلف الفائزة بشكل كاسح «سكوتيش لاسي» في سباق «كوتشنج كلوب أميركان أوكس» (فئة1) على مضمار ساراتوجا في الولايات المتحدة الأميركية.
وعادت بطلة المهرات بعمر السنتين للموسم الماضي إلى المضمار، الذي شهد فوزها في سباق «سبيناواي ستيكس»، مع أول ثلاثة انتصارات متتالية لها في سباقات الفئة الأولى خلال عام 2024، وذلك بعد أن افتتحت موسمها الحالي بحلولها ثانية بفارق رأس في سباق مونوموي جيرل ستيكس على مضمار «تشرشل داونز» الشهر الماضي.

خيول الإمارات
فرنسا
مضمار شانتييه
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