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الرياضة

«طائرة الإمارات» تقفز إلى المركز 54 عالمياً

«طائرة الإمارات» تقفز إلى المركز 54 عالمياً
21 يوليو 2025 12:30

دبي (الاتحاد)

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أعرب عبدالعزيز السلمان، الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، عن اعتزازه بالنتائج الإيجابية التي حققها منتخبنا الوطني للرجال في بطولة غرب آسيا الأولى، المقامة حالياً في مملكة البحرين الشقيقة، والتي أثمرت عن تقدم ملحوظ في التصنيف العالمي والآسيوي، حيث ارتقى المنتخب إلى المركز 54 عالمياً و11 آسيوياً.
وأكد السلمان أن هذا التقدم يعكس فاعلية الاستراتيجية التي ينتهجها الاتحاد، وثمرة العمل المنظّم والجهود الكبيرة المبذولة من قبل اللاعبين والجهازين الفني والإداري.
وأشاد السلمان بالأداء الفني المميز الذي قدّمه المنتخب خلال البطولة، خاصة في مباراتيه أمام المنتخب الأردني، والتي انتهت بفوز نظيف 3-0، والمنتخب اللبناني الذي تغلب عليه بنتيجة 3-1، مؤكداً أن المنتخب يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق تطلعاته في المنافسات الإقليمية والقارية.

اتحاد الكرة الطائرة
منتخب الكرة الطائرة
بطولة غرب آسيا
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