منتخب المبارزة يبدأ مشواره في بطولة العالم غداً

علي معالي (أبوظبي)

يبدأ منتخبنا الوطني للمبارزة مشواره غداً الثلاثاء، في بطولة العالم في مدينة تبليسي عاصمة جورجيا، والتي تستمر حتى 30 من الشهر الجاري وسط مشاركة كوكبة من نجوم العالم، خاصة أن بطولة العالم تعتبر الحدث الثاني من حيث الأهمية في المباراة بعد الألعاب الأولمبية.

وتم رصد جوائز مالية قدرها مليون دولار، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ بطولات العالم، كما أنها المرة الأولى التي تستضيف فيها جورجيا هذا الحدث العالمي الكبير.

ويشارك منتخبنا في الأسلحة الثلاثة، الشيش، السابر، والإيبيه، بعدد 13 لاعباً ولاعبة، حيث يتنافسون في سلاح السابر عمومي بالمبارزين خليفة العبري، حامد المازمي، خالد مبارك، ومهرة عبدالله، وفي سلاح الإيبيه عمومي بالمبارزين خليفة الزرعوني، عمران البلوشي، مايد محمد، عبدالله الحمادي، والعنود السعدي، وفي سلاح الفلوريه عمومي بالمبارزين، فارس البلوشي، حمد الجلاف، خليفة الكعبي، وشما العبري.

ويقود منتخبنا، جهاز فني مكوّن من أسامة عادل المدير الفني، جورجي لمينوف مدرب الإيبيه، وفيرجل مارسيا مدرب السابر.

وعبر أسامة عادل عن تفاؤله بمستوى لاعبينا بشكل عام في البطولة قائلاً: «طموحاتنا أن نحقق الاستفادة القصوى من التواجد بين نجوم ووصول لاعبينا إلى مرحلة أدوار خروج المغلوب في ظل هذه المنافسة المثيرة نعتبره عملاً جيداً، مقارنة بالمستويات العالمية المتواجدة من عدد كبير من دول العالم».

وأضاف: «مثل هذه البطولات العالمية لها أبعاد نفسية مهمة للغاية في تكوين شخصية المبارزين، والاختلاط في نفس الوقت بنجوم اللعبة، وهو أحد الأهداف التي تسهم في نمو لاعبينا، وما قدمته المبارزة خلال هذا الموسم مقنع وجيد للغاية، ولدينا عناصر بالمنتخب تحسن ترتيبها بشكل كبير على مستوى العالم ومنهم فارس البلوشي الذي يحتل المركز 80 من بين 600 لاعب».