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الرياضة

إنفانتينو: أشعر بحزن شديد بسبب الإساءة العنصرية لكارتر

إنفانتينو: أشعر بحزن شديد بسبب الإساءة العنصرية لكارتر
21 يوليو 2025 12:41

لندن (د ب أ)

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أعرب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن حزنه الشديد بسبب الإساءات العنصرية، التي تعرضت لها جيس كارتر لاعبة منتخب إنجلترا خلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم النسائية «يورو 2025» المقامة في سويسرا، ووعد أيضاً بتقديم البيانات المطلوبة للجهات المعنية للكشف عن هوية الجناة.
وقالت كارتر إنها ستبتعد لفترة عن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وتركّز مع فريقها، وذلك بعدما كشفت عن تعرضها لإساءات عنصرية كثيرة خلال البطولة.
من جانبه كتب إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «أنا حزين للغاية بسبب الإساءة التي تعرضت لها جيس كارتر خلال بطولة يورو السيدات، لا يجب أن يكون لهذه التصرفات مكان في كرة القدم أو المجتمع».
وأضاف: «ندعم جيس، وندعم أي لاعب أو شخص يتعرض لإساءة عنصرية، فلا يجب التمييز بين لاعب وآخر، بل يجب أن يتمتع الجميع بحرية ليقدموا أفضل مستوى ممكن في الملعب».
أشار: «لقد ساهمنا في التصدي لمثل هذه الإساءات في بطولات عديدة من خلال خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للفيفا، وسنواصل التعاون ودعم الاتحادات القارية والوطنية التابعة للفيفا وكذلك لاعبوها».
وواصل جياني إنفانتينو: «سنقدم البيانات المطلوبة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المتجاوزين».

جياني إنفانتينو
الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
كرة السيدات
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