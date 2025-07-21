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الرياضة

نتائج إيجابية لمنتخب السنوكر في بطولة العالم فئة 6 كرات

نتائج إيجابية لمنتخب السنوكر في بطولة العالم فئة 6 كرات
21 يوليو 2025 14:05

 
المنامة (وام)
واصل منتخب السنوكر، نتائجه الإيجابية في بطولة العالم المقامة حالياً في مملكة البحرين، ضمن منافسات فئة «6 كرات» للرجال، بمشاركة 60 لاعباً موزعين على 15 مجموعة، ويخوض المنتخب الوطني منافسات هذه الفئة ب4 لاعبين هم محمد الجوكر، ومحمد شهاب، وعيسى الهاشمي، وعبد الرحمن الشامسي.
وحقق محمد شهاب فوزين متتاليين ضمن الدور الأول في المجموعة السابعة، الأول على الأميركي حسنين السلطاني، بنتيجة 4-1، والثاني على البحريني خليل بوسيف، بنتيجة 4-3. كما تألق محمد الجوكر، في المجموعة الـ12 بفوزه على السعودي أيمن العمري، 4-1، ثم على الكويتي أحمد آبل، 4-3.
وفي المجموعة الثانية، تغلب عيسى الهاشمي، على الهندي مالكيت سينج، 4-3، قبل أن يخسر بصعوبة أمام البحريني علي العبيدلي، 3-4، بينما خسر عبد الرحمن الشامسي، أمام الهندي برجيش داماني، 1-4، وفاز على البحريني حبيب صباح، 4-3 ضمن المجموعة التاسعة.
وعلى صعيد متصل، أعلن اتحاد ألعاب البليارد، مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم لفئة «9 كرات»، التي انطلقت منافساتها التمهيدية أمس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتستمر حتى 26 يوليو الجاري، بمشاركة 128 لاعباً من نخبة نجوم اللعبة يمثلون 40 دولة.ويمثل الإمارات في هذه البطولة اللاعب محمود شريف، الذي يستعد لخوض تحدٍ قوي أمام مجموعة من أبرز محترفي العالم في هذه الفئة.

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