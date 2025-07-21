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الرياضة

البايرن يعلن ترشح رئيسه هاينر لولاية جديدة

البايرن يعلن ترشح رئيسه هاينر لولاية جديدة
21 يوليو 2025 14:05

برلين (د ب أ)

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أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم، أن هربرت هاينر رئيس النادي، سيترشح لولاية جديدة في أواخر العام الجاري 2025.
تولى هاينر رئاسة البايرن بعد الجمعية العمومية للنادي في 2019 ليخلف أولي هونيس، وكان عضواً بمجلس إدارة النادي منذ عام 2002.
وقال هاينر ضمن بيان رسمي: «يشرفني أن أكون رئيساً لنادي بايرن ميونيخ، وسأكون سعيداً للغاية إذا رشحني المجلس الاستشاري مرة أخرى».
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الاستشاري للنادي يوم 5 سبتمبر المقبل، لتقييم وتحديد المرشحين للمجلس التنفيذي.
أضاف هاينر: «أشجع بايرن من المدرجات منذ صغري، وأشعر أن تطوير هذا النادي يبقى مسؤولية كبيرة علينا جميعاً حتى نفخر بهذا الكيان».
ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية لبايرن ميونيخ خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.
وأوضح بايرن ميونيخ أنه سيتم حسم القرار النهائي بشأن التوقيت والتاريخ بعد إعلان رابطة الدوري الألماني لكرة القدم موعد مباراة الفريق على أرضه أمام باير ليفركوزن خلال نفس الأسبوع.

بايرن ميونيخ
الدوري الألماني لكرة القدم
البوندسليجا
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