حدث في ريال مدريد.. 5 سنوات دون «دقيقة لعب واحدة»



معتز الشامي (أبوظبي)

يُفكر ريال مدريد في إنهاء عقد رينير جيسوس، المنضم مقابل 30 مليون يورو اعتبارا من عام 2020، والذي لم يُشارك مع الفريق الأول منذ 5 سنوات، وفي ظل عدم وجود نادٍ راغب في شرائه حالياً وعدم وجود دور أساسي له في الفريق، قد يُطلق سراح لاعب الوسط البرازيلي مُبكراً بحثاً عن فرصة جديدة في مكان آخر قبل انتهاء عقده في عام 2026.

وانضم رينير إلى ريال مدريد في يناير 2020 قادماً من فلامنجو، لكنه لم يشارك قط في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول. بل أمضى 4 فترات إعارة إلى بوروسيا دورتموند، وجيرونا، وفروزينوني، وغرناطة، دون أن يترك بصمة قوية.

ومع استمرار عقده حتى عام 2026 وعدم وجود عروض من أي نادٍ مهتم، أصبح ريال مدريد الآن مستعداً لإنهاء ارتباطه به نهائياً، وفقاً لصحيفة AS «آس» الإسبانية.

وجاءت قضية راينير في وقتٍ يشهد فيه النادي إعادة هيكلة، حيث ضمّ المدرب الجديد تشابي ألونسو العديد من الأسماء الجديدة وتخلى عن لاعبين مخضرمين هذا الصيف.

وفي ظلّ قلة الخيارات المتاحة في التشكيلة وعدم وضوح مستقبله، فإنّ الاحتفاظ برينير لا يُقدّم قيمةً طويلة الأمد لريال مدريد، إذ لا يرغب النادي في عودة لاعب خط الوسط إلى الفريق.

وكان رينير يُعتبر في السابق أحد ألمع المواهب البرازيلية، والذي أطلق عليه «كاكا الجديد»، ما دفع ريال مدريد إلى دفع 30 مليون يورو لضمه وهو في الثامنة عشرة من عمره فقط.

ورغم كل الضجة الإعلامية، لم يحظَ بثقة أي مدرب في ريال مدريد، وقضى معظم وقته على الهامش، وحتى الجهاز الفني لتشابي ألونسو لا يرى له أي دور، ويريد المدرب الإسباني استبعاد اللاعب البرازيلي هذا الصيف.