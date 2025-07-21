10 لاعبين يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية في دورينا



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في الموسم الماضي 2024-2025، لفئات أفضل لاعب، أفضل مدرب، أفضل حارس مرمى، أفضل لاعب تحت 23 عاماً، أجمل هدف، أفضل لاعب من اختيار الجمهور، في الحفل الذي سيحتضنه قصر الإمارات 9 أغسطس المقبل.

وتتضمن قائمة المرشحين على جائزة أفضل لاعب (الكرة الذهبية)، كلاً من: ثنائي العين كودجو لابا وأليخاندرو روميرو، كارتابيا وسردار آزمون (شباب الأهلي)، فراس بالعربي وكايو لوكاس (الشارقة)، مهدي قائدي (كلباء)، عمر خربين (الوحدة)، فابيو ليما (الوصل)، نبيل فقير (الجزيرة).

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب تحت 23 عاماً (الفتى الذهبي)، كل من: رينان فيكتور دا سيلفا وجويلهرم دا سيلفا (شباب الأهلي)، مروان أزرقان (النصر)، ماتياس بالاسيوس (العين)، براهيما ديارا وروبن كانيدو (الوحدة)، ليثيري سيلفا (عجمان)، سياكا سيديبي (الوصل)، جويلهيرمي بيرو (الشارقة)، مامادو كوليبالي (الجزيرة).

ويتسابق على جائزة أفضل حارس مرمى (القفاز الذهبي)، كل من: سلطان المنذري (كلباء)، حمد المقبالي (شباب الأهلي)، عادل الحوسني (الشارقة)، علي خصيف (الجزيرة)، خالد عيسى (العين).

أما جائزة أفضل مدرب (القائد)، فيتنافس عليها باولو سوزا (شباب الأهلي)، ميلوش ميلوييفيتش (الوصل)، أولاريو كوزمين (الشارقة)، عبد المجيد إبراهيم (خورفكان).

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة الأفضل من اختيار الجمهور، لتشتمل على 6 لاعبين من صفوف شباب الأهلي وهم كارتابيا وبالا وسردار آزمون ولوكا ميليفويفيتش وحارب سهيل ويحيي الغساني، ورباعي العين؛ كودجو لابا وأليخاندرو روميرو ويحيي نادر وسفيان رحيمي، فراس بالعربي وعادل تعرابت وكايو لوكاس وماجد حسن (الشارقة)، فابيو ليما ونيكولاس خيمينيز وعلي صالح (الوصل)، نبيل فقير ومحمد النني وعبد الله رمضان (الجزيرة)، عمر خربين ولوكاس بيمنتا (الوحدة)، مروان أزرقان وحسين مهدي (النصر)، جونيور فليمنجز وليثيري سيلفا (عجمان)، مهدي قائدي (كلباء)، طارق تيسودالي (خورفكان)، يوسفو نيكتيه ( بني ياس)، أناتولي أبانج (البطائح).

وسيتم فتح باب التصويت على هذه الجوائز الست الساعة الثانية ظهر يوم السبت الموافق 26 يوليو الجاري، وحتى الثانية ظهر يوم الخميس الموافق 31 من الشهر نفسه، عبر الموقع والتطبيق الرسمي للرابطة، ويشارك في التصويت على هذه الجوائز قادة الفرق والمدربون والإعلاميون والجماهير.

وسيشهد الحفل عدداً من الجوائز وفقاً للإحصائيات، وهي جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف دوري أدنوك للمحترفين والتي حسمها لابا كودجو مهاجم العين، جائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وحصل عليها رامون ميريز لاعب الجزيرة، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً وفاز بها سعيد منصور المنهالي لاعب الوحدة، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دورينا، جائزة دوري الجماهير، جائزة فريق الأحلام.

وأخيرا جائزة تمنحها الرابطة وفقًا للمعايير، وهي جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة من قبل الرابطة.