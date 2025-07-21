أليجري من سنغافورة: مودريتش بطل لا يحتاج إلى أي مقدمة



سنغافورة (أ ف ب)

يعتمد مدرب ميلان الإيطالي ماسيميليانو أليجري على خبرة لاعب الوسط المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش المنتقل إليه من ريال مدريد الإسباني لاستعادة أمجاد الفريق اللومباردي.

وانتقل مودريتش إلى صفوف ميلان في صفقة حرة بعد مشاركته في صفوف ريال مدريد في كأس العالم للأندية حيث انتهى مشواره بالخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-4 في نصف النهائي.

ورأى أليجري في مؤتمر صحفي في سنغافورة حيث يلتقي فريقه مع أرسنال في مباراة ودية الأربعاء أن خبرة مودريتش (39 عاماً) وميزاته القيادية ستسهم في استعادة أمجاد ميلان والعودة للمشاركة في دوري الأبطال مجدداً.

وقال أليجري: «مودريتش هو بطل لا يحتاج إلى أي مقدمة. إنه مثال يحتذى به ليس فقط من ناحية الانضباط بل أيضاً من الناحية الفنية».

وعن أهدافه بعد تعيينه مدرباً لميلان للمرة الثانية بعد فترة 2010-2014 «مضى أكثر من عقد منذ أن أشرفت على ميلان. بطبيعة الحال، الوضع مختلف في الوقت الحالي. تغيّرت أمور كثيرة ليس فقط في ميلان بل في عالم كرة القدم».

وتابع «لكن على العموم، الهدف يبقى هو ذاته، إعادة ميلان إلى المكانة التي يستحقها وأعني هنا دوري أبطال أوروبا، لأن نادياً بحجم ميلان يتعين عليه اللعب في أوروبا».

وأوضح «لن ننظر إلى الماضي بل سنتطلع إلى المستقبل».

وأنهى ميلان موسم 2024-2025 في المركز الثامن، ليغيب عن المسابقات الأوروبية كما خسر نهائي كأس إيطاليا أمام جاره بولونيا.

يذكر أن أليجري حل بدلاً من المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو المقال من منصبه.