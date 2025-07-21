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الرياضة

«دبي لأصحاب الهمم» بطلاً لدوري «سلة الكراسي المتحركة»

«دبي لأصحاب الهمم» بطلاً لدوري «سلة الكراسي المتحركة»
21 يوليو 2025 16:15


الشارقة (وام)
توج نادي دبي لأصحاب الهمم، بلقب دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 للموسم الرياضي 2024 - 2025، وذلك عقب ختام منافسات التجمع الرابع والأخير، الذي أقيم أمس على ملاعب نادي الثقة للمعاقين في الشارقة، بمشاركة أربعة أندية هي دبي لأصحاب الهمم، وخورفكان للمعاقين، والثقة للمعاقين، والعين لأصحاب الهمم.
وشهد اليوم الختامي إقامة ست مباريات، حقق خلالها نادي دبي العلامة الكاملة، حيث فاز على نادي العين بنتيجة 12-3، ثم كرر فوزه على العين بنتيجة 15-4، قبل أن يختتم مشواره بفوز ثالث على نادي خورفكان بنتيجة 15-11.
وبهذه النتائج، أنهى نادي دبي البطولة في صدارة الترتيب العام برصيد 23 نقطة، متوجاً بلقب الدوري، بينما حل نادي خورفكان في المركز الثاني، ونادي الثقة ثالثاً، وجاء نادي العين في المركز الرابع.
حضر مراسم تتويج الفرق كل من ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، والدكتور خالد المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية.

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