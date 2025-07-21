الأرقام لا تكذب.. فينيسيوس وكيليان «عبقريان لا ينسجمان»!

معتز الشامي (أبوظبي)

تكشف الأرقام أن امتلاك النجوم لا يعني بالضرورة النجاح في كرة القدم، فهي مليئة بالأندية التي جلبت نجوماً، ظناً منها أن مجرد امتلاكهم سيجلب المجد، لكن الألقاب قصة أخرى، فلا يكفي امتلاك النجوم، بل يجب أن يكونوا مناسبين للمشروع.

وحدث هذا الأمر مع ريال مدريد في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومع الفريق الحالي، حيث تكشف البيانات عن عدم انسجام الثنائي فينيسيوس جونيور وكليان مبابي، إنهما عبقريان، لكنهما لا ينسجمان.

ومن أصل 6240 دقيقة لعبها الثنائي معاً في ريال مدريد هذا الموسم (في 68 مباراة)، تقاسما 3439 دقيقة، بمعنى آخر 55% من دقائق هذا الموسم كانت لفينيسيوس ومبابي على أرض الملعب معاً، ولعبا منفردين تقريباً نفس المدة الزمنية (4631 دقيقة لفينيسيوس، و4745 دقيقة لكيليان).

وطوال هذه الفترة، لم تتجاوز نسبة تمريرات فينيسيوس إلى كيليان 15%، وهي إحصائية مثيرة للقلق، نظراً لكونه الأكثر تقديماً للتمريرات الحاسمة هذا الموسم (19 تمريرة) من مبابي (5 تمريرات).

ومرر فينيسيوس 1315 تمريرة هذا الموسم، منها 202 تمريرة فقط إلى النجم الفرنسي، وفقاً لبيانات «أوبتا»، ففي كأس السوبر الإسباني، على سبيل المثال، منحه 30%، لكن في دوري أبطال أوروبا ينخفض المتوسط إلى 16%

وهناك لحظات ارتباط بين التمريرات بين الحين والآخر، لكن في المتوسط، لا يحدث ذلك بالقدر الكافي، ولا يحدث العكس أيضاً، فـ 13% فقط من تمريرات كيليان ذهبت إلى فينيسيوس.

وفي المجمل، مرر 1413 تمريرة هذا الموسم، منها 184 تمريرة إلى فينيسيوس. هذا الرقم أقل إثارة للدهشة، لأن دور كيليان يتطلب عادة تمريرات أقل وتسجيلاً أكثر، ولكنه أيضاً لافت للنظر، فنادراً ما يبحثان عن بعضهما البعض، نادراً ما يتفاهمان.

والنتيجة سيئة لكلا الطرفين، فاز مبابي بالحذاء الذهبي، لكن أرقامه تراجعت مقارنة بالموسم الماضي، حيث انخفض معدل تسجيله من هدف لكل 88 دقيقة إلى 108 دقائق، ومن مشاركة تهديفية لكل 72 دقيقة إلى 97 دقيقة، وينطبق الأمر نفسه على فينيسيوس، حيث انخفض معدل تسجيله من هدف لكل 129 دقيقة إلى 211 دقيقة، ومن مشاركة تهديفية لكل 88 دقيقة إلى 113 دقيقة، معاً، كلاهما أسوأ أو على الأقل يزدادان سوءاً.

والبيانات تعكس ذلك، ثمة خلل ما في هذا الثنائي، أكبر تراجع لفينيسيوس جاء في المرحلة الأخيرة من الموسم، لم يسجل سوى هدف واحد في آخر 11 مباراة (ضد أرسنال، في مباراة الإياب).

ويمكن تقسيم موسمه إلى مرحلتين «قبل الكرة الذهبية»، و«بعد الكرة الذهبية»، حيث جاءت 36% من أهدافه قبلها، رغم أنها كانت 3 أشهر فقط، بعد تلك الليلة، تلاشى مستواه، حتى انتهى به المطاف في الولايات المتحدة، خالي الوفاض تقريباً.

وكان مسار فينيسيوس معاكساً لمبابي، الذي عانى ليبدأ مشواره، لكنه أنهى الموسم بتألق باهر، حيث سجّل 10 أهداف في آخر 6 مباريات (منذ نهائي الكأس)، في انطلاقة سريعة مكّنته من الوصول إلى 44 هدفاً والفوز بالحذاء الذهبي (31 هدفاً في الدوري الإسباني)، وتعكس هذه الأرقام أداءً متبايناً، إنه أشبه بمغناطيس يتنافر، من الناحية الرياضية، عندما يتألق أحدهما، يختفي الآخر، والعكس صحيح.

بينما هناك حقيقة أخرى توضح هذه النظرية، فمن بين 68 مباراة لعبها ريال مدريد، لم يسجلا معاً سوى في 8 مباريات فقط، لكن هناك مفاجأة، فجميعها تقريباً من النصف الأول من الموسم.

ومنذ بداية 2025، لم يسجلا معاً سوى في 3 مباريات، سيلتا فيجو في كأس الملك (16 يناير)، وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا (22 يناير)، ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني (9 مارس).

وجمعهما سوياً مهمة تشابي ألونسو الكبرى، فاجأ المدرب الجميع بإشراك فينيسيوس أساسياً على الجناح الأيمن ضد باريس سان جيرمان، تجربة لم تدم طويلاً، ولم تُرضِ اللاعب.

وقليلون - إن لم يكن لا أحد - يشكك في الكفاءة الفردية لفينيسيوس ومبابي، وفي الموهبة التي يمتلكانها، لكن ليس هذا هو المهم، بل كيف يمكنهما العمل معاً، وقد فشل أنشيلوتي في إيجاد التركيبة المناسبة، وابتداء من 4 أغسطس، سيحاول تشابي ألونسو مرة أخرى.