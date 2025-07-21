12 لاعبا يمثلون منتخب القوس والسهم في بطولة أوروبا للشباب



الشارقة (وام)

اعتمد اتحاد القوس والسهم 12 لاعباً ولاعبة للمشاركة في بطولة أوروبا للشباب بسلوفينيا خلال الفترة من 28 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل.

ويختتم منتخبنا استعداداته للبطولة بالمعسكر الدولي، في مدينة تشاتيش السلوفينية، ضمن خطة الجهاز الفني لرفع مستوى الإعداد البدني والذهني قبل المشاركة في البطولة، حيث غادرت البعثة أمس إلى سلوفينيا.

من جانب آخر اختتم الطاقم التحكيمي للاتحاد والمؤلف من عمر الحمادي، والعنود الشحي، وخالد الشارجي، ومنى الشحي، المشاركة في دورة الحكام القارية بالهند خلال الفترة من 18 إلى 20 يوليو الجاري، ضمن خطة الاتحاد لتطوير الكوادر التحكيمية، والاطلاع على آخر التحديثات الخاصة بقوانين اللعبة.