«عمومية الشطرنج» تعتمد إشراك «الأعضاء المقيمين» في مجلس الإدارة



دبي (الاتحاد)



اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الشطرنج نظام القوائم الانتخابية في تشكيل مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025-2028 بما يتوافق مع قانون الرياضة، ووافقت «العمومية» على إشراك الأعضاء المقيمين بنسبة تصل إلى 30% في المجلس، ويُجسد هذا التحول جزءاً من النهج الشامل الذي تتبناه وزارة الرياضة لتحديث أطر الحوكمة المؤسسية في المنظومة الرياضية بالدولة.

وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مفهوم تشكيل مجالس إدارة الاتحادات الرياضية، حيث ترسّخ مبدأ إشراك جميع مكونات المجتمع في عملية صناعة القرار، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، كما تؤسس لنموذج جديد يُراعي الاحتياجات التخصصية الدقيقة التي تتطلبها المرحلة الحالية بالقطاع الرياضي الوطني الذي يشهد تطوراً غير مسبوق على كافة الأصعدة.

وأكدت وزارة الرياضة أن تجربة اتحاد الشطرنج تُعد بمثابة محطة تاريخية في مسار تطوير الحوكمة الرياضية في دولة الإمارات، وسيتم اعتماد التجربة كنموذج تجريبي، ضمن نهج مدروس ومتكامل يهدف إلى قياس الأثر المؤسسي والفني لهذه الخطوة على أداء الاتحاد وقدرته على تحقيق أهدافه، بما في ذلك كفاءة اتخاذ القرار، ومستوى التنوع التخصصي، وسرعة تنفيذ المبادرات، وفعالية الحوكمة الداخلية.

وتعتبر وزارة الرياضة أن إدماج الأعضاء المقيمين في عضوية مجالس الإدارة بالاتحادات الرياضية يُمثل تجسيداً عملياً لقيم الانفتاح والتسامح والتنوع التي تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، ويعزز من مساهمة الجاليات المقيمة في إثراء الحركة الرياضية بخبراتهم ومواهبهم، ويرسخ دور الرياضة كأداة وطنية للتنمية، والاندماج، والتمكين المجتمعي.