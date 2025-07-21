«الشراع الحديث» يشارك في بطولة العالم للشباب

علي معالي (أبوظبي)

انطلقت بطولة العالم للشباب للشراع الحديث فئة (إلكا 4) المقامة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وتستمر حتى السبت المقبل، ويشارك فيها منتخبنا بالرباعي محمد المرزوقي، محمد العويس، مروة الحمادي، واليازية الحمادي، إضافة إلى أكثر من 200 متسابق ومتسابقة يمثلون 38 دولة، ويعتبر منتخبنا هو العربي الوحيد المتواجد في هذا الحدث الكبير.

أكد محمد عبد الله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، أن هذه المشاركة تمثل تحدياً جديداً أمام المنتخب الوطني، لما تحمله من فرص للاحتكاك مع مدارس عالمية متقدمة في رياضة الشراع.

وقال:«الاتحاد، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، حرص على تسخير كافة الإمكانات أمام اللاعبين، بما يعكس صورة مشرقة عن الرياضة الإماراتية، ويعزز حضورها المتنامي في المحافل الدولية».