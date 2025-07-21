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الرياضة

فضيتان للجولف في «أولمبياد المدارس» بالمغرب

فضيتان للجولف في «أولمبياد المدارس» بالمغرب
21 يوليو 2025 18:47


أبوظبي (الاتحاد)
حقق لاعبونا للجولف ميداليتين فضيتين في منافسات الفردي لفئتي الفتيات تحت 18 سنة، والشباب تحت 16 سنة، ضمن منافسات بطولة العالم لأولمبياد المدارس، التي أقيمت في العاصمة المغربية الرباط، في إنجاز رياضي دولي بارز.
حضر المنافسات الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم رئيس اتحاد مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، واللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، اللذين شهدا المنافسات، وشاركا الوفد الإماراتي فرحة التتويج، في تأكيد على دعم القيادة للرياضة المدرسية، وتشجيع الأبطال الصاعدين منذ المراحل المبكرة.
في فئة الفتيات تحت 18 سنة، قدّمت اللاعبة الإماراتية آسيا سليم أداءً لافتًا واستثنائيًا، وتمكنت من حصد الميدالية الفضية بعد مشوار تنافسي قوي ضد نخبة من أبرز اللاعبات الدوليات.
أما في فئة الشباب تحت 16 سنة، فقد أبدع اللاعب ألكسندر ديمتري، ونجح في تحقيق الميدالية الفضية بعد سلسلة من المواجهات الحماسية، التي عكست مهاراته العالية وانضباطه الذهني. أظهر ألكسندر روحًا قتالية وتكتيكًا متميزًا، وكان منافسًا قويًا على المركز الأول حتى اللحظات الأخيرة، ما يجعله من أبرز الوجوه الصاعدة في الرياضة المدرسية الإماراتية.
ويعكس هذا الإنجاز عمق الرؤية الإماراتية في بناء الإنسان، وتكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والرياضية، حيث تمثل المدرسة البيئة الأولى لاكتشاف المواهب، وتطوير القدرات، وغرس القيم التنافسية والأخلاقية.
وتأتي هذه النتائج المشرفة في وقت تتجه فيه الدولة إلى تعزيز الرياضة المدرسية كمسار استراتيجي لصناعة الأبطال، من خلال برامج شاملة لاكتشاف الموهوبين، وتوفير البيئة التدريبية والنفسية المثالية، وربط المشاركات المحلية بالمحافل العالمية، بما يضمن بناء مسارات متكاملة تبدأ من المدرسة ولا تنتهي إلا على منصات التتويج.

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