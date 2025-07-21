فعاليات جماهيرية تسبق ليلة النزال في «يو أف سي»



أبوظبي (الاتحاد)

تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة «ليلة النزال من يو إف سي: ويتيكر في مواجهة دي ريدر»، يوم السبت المقبل في الاتحاد أرينا، وسيشهد عشّاق رياضة الفنون القتالية المختلطة نزالاً حماسياً مرتقباً ضمن فئة الوزن المتوسط، يجمع بين روبرت ويتيكر، البطل السابق وأول أسترالي يحصد إحدى بطولات يو إف سي، في مواجهة رينير دي ريدر، الهولندي الذي يحمل سجلاً خالياً من الهزائم.

وانطلقت فعاليات أسبوع الجماهير اعتبارا من اليوم وتستمر حتى الأحد المقبل، متضمنة مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتجارب الحصرية لعشاق الفنون القتالية المختلطة، بما في ذلك منطقة المشجعين في ياس مول، تدريبات مفتوحة، لقاءات مع النجوم، وتحديات مستوحاة من الرياضة الحماسية، ومعارض غامرة تحتفي بأبرز محطات وأبطال يو إف سي.

ويشهد يوم الأربعاء تدريبات مفتوحة في ياس مول، تتيح للجمهور فرصة مشاهدة المقاتلين أثناء استعداداتهم للنزال، فيما يشهد يوم الجمعة فعالية قياس الوزن، في الاتحاد أرينا، بحضور الجماهير، كما تقام لقاءات جماهيرية في ياس مول مع أبرز نجوم يو إف سي مثل جيلبرت بيرنز، المصنّف العاشر في وزن الوسط والمنافس السابق على اللقب، وجريجوري رودريجيز، الذي حقق فوزاً بالضربة القاضية في الجولة الأولى على منافسة جاك هيرمانسون خلال فعالية يو إف سي317 الشهر الماضي.

وتتضمن قائمة المنافسات نزالاً رئيسياً بين ويتيكر ودي ريدر، وعودة بيتر يان لمواجهة ماركوس ماكجي، بالإضافة إلى مواجهات تجمع بين برايس ميتشل وسعيد نورماجوميدوف، ونيكيتا كريلوف أمام بوجدان جوسكوف.