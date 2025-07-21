ديريك طومسون يُسدل الستار على مسيرته في التعليق الرياضي



عصام السيد (أبوظبي)



أكد ديريك طومسون أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرته في التعليق الرياضي، حيث يستعد للظهور الأخير في ولفرهامبتون مساء الثلاثاء، ويُعد طومسون من أبرز الشخصيات في عالم سباقات الخيل، حيث أمضى وقتاً في التعليق على مضامير السباق ولإذاعة «بي بي سي»، بالإضافة إلى تقديمه البرامج على عدة قنوات خلال مسيرته الإذاعية التي امتدت لما يقرب من 60 عاماً.

وكان الرجل البالغ من العمر 74 عاماً جزءاً من مجموعة قوية من ثلاثة أشخاص، إلى جانب اللورد أوكسي وبيتر كامبلينج من صحيفة ذا صن، والتي حاولت التفاوض على إطلاق سراح «شيرجار» بعد اختطاف الفائز بسباق الديربي عام 1981.

واستمتع أيضاً بوقته تحت الأضواء عندما ظهرت عبارته الشهيرة «هل أنت بخير؟ ظننتك كذلك» على «راديو وان» بفضل جريج جيمس قبل أن تنتشر على نطاق واسع.

وصرح تومسون لوكالة الأنباء البريطانية: «سأكون صريحاً تماماً، لن يكون الأمر سهلاً لأنني ما زلت أحبه حتى يومنا هذا، وأنا فخور جداً بكوني واحداً من حوالي 20 شخصاً يقومون بتغطية السباقات في المملكة المتحدة».

وسيظل فوز ريد رم الأول في سباق جراند ناشيونال عام 1973 إلى الأبد أحد أعزّ التعليقات التي قدمها تومسون خلال مسيرته المهنية، سواءً على الراديو أو عبر الإنترنت.