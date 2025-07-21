كوزمين يستدعي 29 لاعباً لقائمة «الأبيض» في معسكر النمسا



معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني قائمة «الأبيض» بقيادة الروماني كوزمين، والتي تضم 29 لاعباً، وذلك للدخول في معسكر مغلق بالنمسا، خلال الفترة من 25 الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل، للتحضير للمشاركة في المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تقام بنظام البطولة المجمعة في أكتوبر المقبل بقطر، لحساب مواجهات المجموعة الأولى التي تضم قطر الدولة المستضيفة ومنتخب عُمان، وسيلعب الأبيض مباراتين فقط، ضمن المجموعة، ويتأهل صاحب أعلى نقاط في التصفيات.

ويهدف كوزمين إلى استغلال وجود أنديتنا في معسكراتها التحضيرية للموسم في أوروبا، للوقوف على قدرات أبرز اللاعبين، حيث شهدت القائمة 7 وجوه جديدة يتم استدعاؤها للمرة الأولى، وهي إريك، ريتشادر أوكونور، روبين فيليب، نيكولاس خيمنيز، جاستين سواريز، ليثيري سيلفا، ألفارو دي أوليفيرا، بالإضافة لعدلي محمد الذي كان قد تم استدعاؤه سابقاً خلال فترة البرتغالي باولو بينتو، ولكنها المرة الأولى التي يعتمد فيها عليه الروماني كوزمين، والذي بدأت مهمته رسمياً مع المنتخب في معسكر يونيو الماضي بختام مشوار تصفيات المرحلة الثالثة، كما يغيب عن القائمة عبد الله حمد، لاعب الوحدة، ومحمد عبد الباسط، بدر ناصر، عبد الرحمن صالح، وجونيور ندياي، الذين استدعاهم كوزمين في تجمع يونيو الماضي.

وضمن قائمة المنتخب لمعسكر النمسا في حراسة المرمى كل من، خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، عدلي محمد، وفي الدفاع إيريك، ريتشارد اوكونور، ساشا، كوامي، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زير، ماركو ميلوني، خليفة الحمادي، روبين فيليب، وفي الوسط، علي صالح، لوان بيريرا، حارب عبد الله، مكانزي هانت، نيكولاس خيمنيز، جاستين سواريز، ماجد حسن، عبد الله رمضان، يحيى نادر، يحيى الغساني، فابيو ليما، ليثيري سيلفا، وفي الهجوم، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، ألفارو دي أوليفيرا، وكايو كانيدو.

