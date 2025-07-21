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الرياضة

نقل جاسكوين إلى المستشفى بعد وعكة صحية في منزله

نقل جاسكوين إلى المستشفى بعد وعكة صحية في منزله
21 يوليو 2025 20:33


لندن (أ ف ب)
أدخل لاعب وسط منتخب إنجلترا لكرة القدم السابق بول جاسكوين (58 عاماً) إلى المستشفى، حيث يتعافى من وعكة صحية تعرض لها في منزله الجمعة، ونُقل جاسكوين إلى المستشفى من طرف سائقه ومساعده الشخصي ستيف فوستر الذي وجده شبه فاقد للوعي في منزله الواقع في دورست في جنوب غرب إنجلترا.
وقال فوستر لصحيفة «ذا صن» البريطانية: «بول في المستشفى، وهو أفضل مكان ممكن له في الوقت الحالي»، مضيفاً أنّ صديقه «يشكر الجميع على الدعم الذي تلقاه» منذ دخوله المستشفى.
وأُدخل جاسكوين الذي سبق له الدفاع عن ألوان أندية عدة أبرزها نيوكاسل وتوتنهام ولاتسيو الإيطالي وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي، إلى العناية المركزة بعد انهياره الجمعة، قبل نقله إلى وحدة أخرى إثر استقرار حالته.
واكتسب الدولي السابق (57 مباراة دولية مع «الأسود الثلاثة») شهرة عالمية بعد دموعه في كأس العالم 1990 في إيطاليا، وذلك إثر تلقيه بطاقة صفراء كان من شأنها حرمانه من خوض المباراة النهائية لو لم يخسر منتخب بلاده أمام ألمانيا الغربية في دور الأربعة. 

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