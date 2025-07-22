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الرياضة

أبطال الإمارات يتأهبون للمنافسة على لقب «عالمية» الدراجات المائية

أبطال الإمارات يتأهبون للمنافسة على لقب «عالمية» الدراجات المائية
22 يوليو 2025 10:00

أبوظبي (الاتحاد)

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يستعد أبطال الإمارات للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية «WGP#1 Waterjet World Series»، والتي تستضيفها بحيرات «Lakes of Eau d'Heure» في بلجيكا خلال الفترة من 24 إلى 27 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 200 متسابق يمثلون 33 دولة.
ويمثل الدولة في هذه الجولة، علي آل علي - فئة الناشئين، سيف الشويهي - فئتا المبتدئين ستوك (جالس وواقف)، أحمد الطاير - فئة المبتدئين ستوك جالس، ومحمد محسن - فئة فيترن ليمتد رون آباوت.
ويخوض أبطال الإمارات هذه البطولة بثقة وحماس، مستندين إلى الأداء المميز في الجولة الافتتاحية التي أقيمت في مدينة أوساكا، اليابان، حيث أحرز المتسابق علي عيسى آل علي المركز الثالث في فئة الناشئين (4 ستروك)، وحقق الفريق مراكز متقدمة في فئات أخرى، ما يعكس تطور الكفاءة الفنية لرياضي الإمارات في هذا المجال.
وقال علي آل علي، أحد الأبطال: «نحن متحمسون لتمثيل الإمارات في هذا الحدث العالمي، ونسعى لتقديم أداء يليق باسم الوطن، ويعكس الدعم الكبير الذي نتلقاه من اتحاد الرياضات البحرية».
وتأتي المشاركة الإماراتية في إطار الدعم المتواصل من اتحاد الرياضات البحرية، الذي يواصل تمكين المواهب الوطنية من خوض التحديات الدولية، وتطوير مهاراتهم من خلال البطولات الكبرى، ويحرص الاتحاد على توفير البيئة التنافسية واللوجستية الملائمة للمتسابقين لرفع علم الدولة في المحافل العالمية.
وتُعد بطولة «WGP#1» من أبرز البطولات على أجندة الرياضات المائية الدولية، وتقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للدراجات المائية (IJSBA)، وتضم فئات متنوعة تشمل المحترفين، الناشئين، والمبتدئين، وتشهد تنافساً كبيراً على الألقاب والجوائز المالية.
من جهته، صرّح محمود المنصوري المدير الفني في اتحاد الرياضات البحرية: «نفخر بأداء لاعبينا ومثابرتهم، ونتطلع لرؤية علم الإمارات يرفرف على منصات التتويج، ونحن ملتزمون بتعزيز حضور الدولة في البطولات الدولية وتنمية قاعدة رياضية بحرية مستدامة».

الدراجات المائية
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اتحاد الرياضات البحرية
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