خورفكان يواجه فورتيونا النمساوي في «التجربة الثانية»

فيصل النقبي (خورفكان)

يخوض فريق خورفكان لكرة القدم مباراته الودية الثانية ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في مدينة فينر نويشتات النمساوية، حيث يلتقي مع فريق فورتيونا، مساء اليوم.

وتأتي هذه المواجهة ضمن برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين، حيث يسعى المدرب الوطني حسن العبدولي إلى تجربة عدد من العناصر الفنية، والوقوف على جاهزية اللاعبين.

وسيدخل الجهاز الفني بقيادة حسن العبدولي تثبيت التشكيلة الفنية للفريق للاستقرار على التشكيل الأساسي، الذي سيخوض مباريات الموسم الجديد.

وكان الفريق قد انتصر في وديته الأولى على فريق نمساوي 3-0.