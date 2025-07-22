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الرياضة

جاسم الناعور: «البرونزية العربية» بداية لطموحات أكبر

جاسم الناعور: «البرونزية العربية» بداية لطموحات أكبر
22 يوليو 2025 11:30

فيصل النقبي ( خورفكان ) 

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عبّر جاسم الناعور لاعب فريق خورفكان للمعاقين، عن فخره وسعادته الكبيرة بتحقيق الفريق الميدالية البرونزية في البطولة العربية لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي أقيمت مؤخراً في المملكة الأردنية الهاشمية، معتبراً أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي ودعم متواصل من القيادة الرشيدة.
وقال الناعور: «الحصول على المركز الثالث في بطولة عربية قوية بهذا الحجم يُعد إنجازاً مهماً وتاريخياً لفريقنا، ويمنحنا دفعة قوية لمواصلة العمل، وتحقيق طموحات أكبر في المستقبل».
وأضاف: «نتوجه بجزيل الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي وإدارة نادي خورفكان على توفير كل ما نحتاجه من دعم وتسهيلات، ووقوفهم الدائم خلفنا، ونعد الجميع بأن هذه الميدالية لن تكون الأخيرة، بل بداية لمسيرة مليئة بالعطاء والإنجازات، وسنواصل العمل من أجل تمثيل الدولة بأفضل صورة في المحافل القادمة».
وختم الناعور بالتأكيد على أن الفريق عازم على البناء على هذا النجاح، ورفع راية الإمارات عالياً في كل مشاركة قادمة.

نادي خورفكان للمعاقين
سلة الكراسي المتحركة
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