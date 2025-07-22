24 نزالاً قوياً في بطولة «محاربي الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم غد، منافسات بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي تقام على مدار يومين في صالة سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة في العاصمة أبوظبي، بإقامة النسخة العربية والأفريقية 61، والدولية 62، بتنظيم بالمز الرياضية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي.

ويشارك في النسختين 48 مقاتلاً ومقاتلة من 20 دولة حول العالم، يتنافسون خلال 24 نزالاً قوياً، فيما تتضمن التنافس على لقب وزن الريشة والوسط، ويقام الحدث ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي.

وتبدأ المنافسات بالنسخة العربية والأفريقية 61، في الساعة السابعة مساء الغد، وتتضمن 12 نزالاً، بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة، فيما تقام النسخة الدولية «62» الخميس، وتشهد 12 نزالاً، بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة.

وكشفت اللجنة المنظمة تفاصيل الحدث، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في مقر الشركة العالمية القابضة، بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، ونخبة من أبطال الفنون القتالية المختلطة.

ويشهد اليوم الأول (النسختين العربية والافريقية)، النزال المرتقب بين البطل الاردني علي القيسي (16-8)، وسيلفستر تشيبفومبو من زيمبابوي (11-6)، على اللقب الموحد للمنطقة العربية وأفريقيا في وزن الريشة، ويلتقي في النزال الرئيس الثاني، أساف تشوبوروف، أذربيجان، والبرازيلي المخضرم جواو بيدرو سالدانها فيمواجهة مثيرة في وزن البانتام. وفي نزال السيدات تواجه المصارعة الأولمبية السابقة كاناكو موراتا (اليابان)، إديانا سيلفا (البرازيل) في نزال مثير في وزن القشة.

وتقام غداً منافسات النسخة الدولية، ويبرز من خلالها النزال على لقب وزن الوسط، ويجمع بين الأوزبكي خاتوم بوينازاروف غير المهزوم، والبيروفي جيمس لونتوب.

من جانبه، قال فؤاد درويش، بدعم القيادة الرشيدة أصبحت محطة عالمية للرياضات القتالية، ووجهة لمحبي الفنون القتالية المختلطة، مشيراً الى أن نجاح سلسلة «محاربي الإمارات» انعكاس للرؤية الطموحة للعاصمة، ولجهود مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والمؤسسات الحكومية، الذين يعملون بتناغم لتكريس موقع أبوظبي في صدارة المشهد الرياضي العالمي.

وأعرب درويش عن سعادته بأن تكون نسختي «محاربي الإمارات 61 و62» من الركائز الأساسية لأسبوع القتال في أبوظبي، الذي يُعد حدثاً استثنائياً على مستوى المنطقة والعالم، ويُتوّج بـ «ليلة النزال من يو أف سي» في أبوظبي.

وتوجه درويش، بالشكر الى القيادة الرشيدة، والشركاء مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وقنوات أبوظبي الرياضية.

كما خص بالشكر عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والاسيوي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، رئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية وأعلن الأبطال المتنافسين على لقب النسختين عن استعدادهم للتنافس من أجل الفوز، وأوضح الأردني علي القيسي، طموحه في حصد اللقب الثالث في محاربي الإمارات، بعد أن حصد لقب النسخة العربية والدولية في النسخ السابقة.