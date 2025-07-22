فينوس وليامز تعود للتنس بعد 16 شهراً وتؤكد: سيرينا كانت عائقاً!



واشنطن (رويترز)

تمتعت فينوس وليامز بعودة مظفرة إلى عالم التنس بعد غياب دام أكثر من عام، بعدما تعاونت اللاعبة الأميركية (45 عاماً) مع مواطنتها هيلي بابتيست للفوز بمباراتهما في دور الستة عشر لمنافسات زوجي السيدات في بطولة واشنطن المفتوحة أمس الاثنين.

ولم تشارك الحائزة على سبعة ألقاب للفردي في البطولات الأربع الكبرى في أي مباراة تنافسية منذ 16 شهراً، وكان ظهورها الأخير في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات في بطولة ميامي المفتوحة في مارس العام الماضي.

وتغلّبت فينوس وبابتيست على الزوجي المكوّن من يوجيني بوشار وكلارفي نيونوي 6-3 و6-1 لتتأهلا لدور الثمانية في واشنطن.

وقالت المصنّفة الأولى عالمياً سابقاً إنها شعرت «بالإلهام» بالعودة إلى الملعب، وأضافت فينوس لشبكة سكاي سبورتس «لم يكن الأمر سهلاً علينا، لكننا تغلبنا عليه سريعاً كفريق. أعشق هذه اللعبة وأستمتع بالنجاح بها».

واستمتعت فينوس باللعب مع بابتيست (23 عاماً) كثيراً حتى إنها مازحت بأنها كان ينبغي أن تتعاون معها منذ سنوات بدلاً من اللعب مع شقيقتها الصغرى سيرينا التي حصدت معها 14 لقباً في منافسات الزوجي في البطولات الأربع الكبرى.

وقالت «كنت أرى أننا سنكون فريقاً جيداً. كان علينا أن نبدأ اللعب معاً مبكراً، منذ سنوات، أليس كذلك؟. أعتقد أن سيرينا كانت عائقاً».