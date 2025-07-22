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الرياضة

أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تُطلق «المهرجانات المدرسية»

أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تُطلق «المهرجانات المدرسية»
22 يوليو 2025 12:26

أبوظبي (وام)

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أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إطلاق سلسلة جديدة من مهرجانات الرياضة المدرسية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، على مستوى إمارة أبوظبي، والتي تستمر حتى شهر نوفمبر المقبل، لتمكين المواهب النسائية الصاعدة.
وتركز المبادرة على رياضتي كرة السلة والكرة الطائرة، وتستهدف الطالبات في الفئة العمرية بين 13 و17 عاماً، بهدف اكتشاف المواهب، وتأهيل بطلات المستقبل للمنافسات على المستويين، المحلي والدولي.
وتتضمن المهرجانات ست فعاليات تسهم في توفير منصة مثالية لاكتشاف اللاعبات المميزات، وضم المتفوقات منهن إلى الفرق الرسمية التابعة للأكاديمية، بالإضافة إلى استضافة 70 طالبة من خمس مدارس مختلفة.
وأكدت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن هذه المبادرة تجسد التزامها الراسخ، بتعزيز حضور المرأة في القطاع الرياضي، من خلال دعم المواهب الوطنية الواعدة، وتوسيع مجالات التعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية في الدولة، وترسيخ ثقافة الرياضة لدى الفتيات، وتشجيعهن على المشاركة الفاعلة، والانخراط في أنشطة تعزز روح الفريق والتميز الشخصي.
وأشارت إلى أن دوري أكاديمية فاطمة بنت مبارك للمدارس لكرة السلة، حقق نجاحاً كبيراً مؤخراً، وقدم للمشاركات تجربة تنافسية مميزة، بمشاركة 10 فرق من مختلف المدارس والأكاديميات، وأسفر عن تتويج فريق الشابات في الأكاديمية باللقب.

أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
أبوظبي
وزارة التربية والتعليم
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