أسطورة نيوكاسل يقود منتخب باكستان

إسلام آباد (أ ب)

تم تعيين نولبرتو سولانو، أسطورة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مديراً فنياً لمنتخبي باكستان الأول والأولمبي تحت 23 عاماً لكرة القدم.

ويتولى سولانو المسؤولية خلفاً لستيفن كونستانتين، وستكون أول مهمة رئيسة له هي قيادة منتخب باكستان الأولمبي في تصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 عاما في سبتمبر المقبل، حيث يقع الفريق في مجموعة تضم منتخبات كمبوديا والعراق وسلطنة عمان، كما سيتولى سولانو مسؤولية ما تبقى من تصفيات كأس أمم آسيا 2027 لمنتخب باكستان، الذي يخوض مباراتين متتاليتين ضد منتخب أفغانستان في أكتوبر المقبل.

ويعتبر تعيين سولانو أول صفقة رئيسة للاتحاد الباكستاني لكرة القدم، الذي تم انتخابه حديثاً، برئاسة محسن جيلاني.

وكتب الاتحاد الباكستاني لكرة القدم على حسابه الخاص بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «تحت قيادة الرئيس محسن جيلاني، يرحب الاتحاد بفخر بنولبرتو سولانو مدرباً لمنتخب باكستان تحت 23 عاماً، مع فرصة للانضمام إلى الفريق الأول.. مرحباً بجناح منتخب بيرو السابق».

أضاف الاتحاد: «سولانو هو أسطورة حقيقية، يتمتع بخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم وكوبا أميركا، إنها حقبة جديدة لكرة القدم الباكستانية».

كان سولانو مساعداً لمدرب منتخب بيرو عندما تأهلت بلاده إلى كأس العالم عام 2018 في روسيا بعد 36 عاماً من الغياب، قبل أن يرحل عن الفريق عام 2022 بعد فشل المنتخب البيروفي في التأهل لمونديال 2022 في قطر بعد خسارته أمام أستراليا في مباراة الملحق العالمي.