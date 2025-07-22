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الرياضة

أوليفيرا يُسجل «ثنائية» مع البطائح قبل الانضمام للمنتخب

أوليفيرا يُسجل «ثنائية» مع البطائح قبل الانضمام للمنتخب
22 يوليو 2025 14:00

علي معالي (أبوظبي)

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نجح ألفارو أوليفيرا في أن يسجل هدفين، خلال «الثلاثية»، التي فاز بها فريقه البطائح على «آي إم تي بلجراد» الصربي، في المعسكر الخارجي للبطائح في صربيا، في المباراة الودية الثانية، حيث نجح «الراقي» في أن ينتصر 3-1، بعدما تعادل في المباراة الأولى سلبياً مع فريق صربي أيضاً.
ونجح الكاميروني أناتولي أبانج في أن يسجل هدفاً من الثلاثية، وقدم البطائح مباراة جيدة تحت قيادة المدرب فرهاد مجيدي.
وعلى مدار شوطي المباراة استخدم مجيدي لاعبيه، وكانت التغييرات في الشوط الأول محدودة للغاية، ولكنه في الشوط الثاني قام بتجربة أكبر عدد من اللاعبين للاطمئنان على الحالية الفنية والبدنية لكافة العناصر، وحتى الآن يسير المعسكر التدريبي كما هو مخطط له من ناحية التدريبات اليومية صباحاً ومساء، وتنظيم المباريات الودية القوية.
وسوف يتوجه اللاعب الدولي الوحيد في صفوف البطائح لمعسكر المنتخب يوم 25 يوليو الجاري في النمسا، حيث يغادر أوليفيرا معسكر «الراقي» في صربيا الخميس، لينضم إلى معسكر «الأبيض» في النمسا يوم الجمعة، استعداداً لتصفيات كأس العالم، وبالتالي لن يتمكن أوليفيرا من التواجد في بقية معسكر فريقه، الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
وسوف يلتقي البطائح في المباراة الودية الثالثة مع فريق إف سي جافور، أحد فرق الدوري الممتاز في صربيا، وهي تجربة ستكون قوية أيضاً، خاصة أن الفرق الصربية هي الأخرى تضع لمساتها النهائية استعداداً للموسم الجديد، وبالتالي فإن الفائدة من هذه المباريات مزدوجة.

 

البطائح
دوري أدنوك للمحترفين
صربيا
النمسا
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