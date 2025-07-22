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الرياضة

الحمرية يكتشف المواهب في أسبوع «أنا رياضي»

الحمرية يكتشف المواهب في أسبوع «أنا رياضي»
22 يوليو 2025 15:00

الشارقة (الاتحاد)

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انطلقت فعاليات الأسبوع الثالث من صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير» بنادي الحمرية الثقافي الرياضي، تحت شعار «أنا رياضي»، وسط أجواء حماسية شهدت أنشطة رياضية متنوعة تهدف لاكتشاف المواهب الواعدة.
ونظم النادي ضمن برامجه مبادرة «مواهب المستقبل»، الهادفة لاكتشاف المشاركين المتميزين خلال الصيف والعمل على دمجهم في فرق المراحل السنية بالنادي، كما شمل البرنامج اختبارات في كرة السلة والسباحة والقوس والسهم والجوجيتسو، تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين.
ونظم النادي زيارة تفاعلية إلى أحد مراكز رياضة البادل في عجمان، أتيح خلالها للمنتسبين التعرف على هذه الرياضة وتجربتها، في أجواء مفعمة بالتحدي والروح الرياضية.
وأكد عيسى بن ركن، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية، أن الأسبوع الثالث يركّز على تعزيز المشاركة الرياضية، انسجاماً مع شعاره «أنا رياضي»، مشيراً إلى حرص النادي على تنويع برامجه واكتشاف المواهب الرياضية.

 

الحمرية
مجلس الشارقة الرياضي
الشارقة
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