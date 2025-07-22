بعد الهلال.. الأهلي يرفض المشاركة في «السوبر السعودي»

الرياض (د ب أ)

يتجه مسؤولو شركة النادي الأهلي إلى رفض المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم، المقرر تنظيمها الشهر المقبل في هونج كونج، حسبما أفاد تقرير صحفي اليوم.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة «الرياضية» السعودية أن هذا القرار يأتي بعد انسحاب نادي الهلال من البطولة، فيما أوضح المصدر ذاته أن فريق الشباب سيوافق مباشرة على المشاركة في المسابقة حال تم مخاطبته رسمياً.

أضافت صحيفة الرياضية أن هذا التوجه جاء بعد أخذ رأي الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، وكانت أهم الأسباب نتيجة لعدم الجاهزية الكاملة للفريق، بالإضافة إلى عدم اكتمال التعاقدات التي يسعى النادي إلى إبرامها قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ويعد القرار شبه جماعي داخل أروقة الأهلي، حيث فضّل مسؤولوه تركيز الجهود على الاستحقاقات الأساسية في الموسم المقبل، مثل دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة التي يستعد فيها الأهلي للدفاع عن لقبه.

وفي حال تأكد اعتذار الأهلي رسمياً، سيتجه اتحاد كرة القدم السعودي لفريق الشباب، صاحب المركز السادس في دوري روشن الموسم الماضي، لخوض كأس السوبر في حال موافقته على ذلك.

يذكر أن قرعة قبل نهائي بطولة السوبر أسفرت عن مواجهة بين الهلال والقادسية في 19 أغسطس المقبل، وبعدها بيوم يلتقي الاتحاد مع النصر، على أن يجرى النهائي في 23 من الشهر ذاته.