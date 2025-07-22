«دبي لسباق الخيل» و«فرانس غالو» يبرمان شراكة التعاون المشترك



دبي (وام)

وقع نادي دبي لسباق الخيل شراكة استراتيجية مع مؤسسة «فرانس غالو»، الهيئة المنظمة لسباقات الخيل المهجنة الأصيلة وسباقات السرعة في فرنسا، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون المشترك والارتقاء بمستوى سباقات الخيل عالمياً.

وفي إطارهذه الشراكة، يشارك نادي دبي لسباق الخيل في تنظيم سباق «بري دو رو - Prix de Reux» من الفئة الثالثة، الذي يُقام على مسافة 2500 متر في مضمار دوفيل الفرنسي 9 أغسطس المقبل، فيما يستقبل مضمار ميدان في دبي ممثلين عن «فرانس غالو» خلال سباق «دبوي ستيكس 2 يناير 2026، ويُعد من السباقات التحضيرية المهمة لسباق «دبي جولدن شاهين» ضمن كأس دبي العالمي.

وأكد علي آل علي، الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن الشراكة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في الانفتاح على العالم وتوطيد العلاقات الدولية في مجال سباقات الخيل، مشيراً إلى أن تبادل الزيارات والفعاليات بين الجانبين يسهم في ترسيخ قيم التميز والتكامل.

من جانبه، أوضح إروان شاربي، مدير العمليات والعلاقات الدولية في نادي دبي لسباق الخيل، أن هذه الشراكة تعزز الروابط بين دولة الإمارات وفرنسا، انطلاقاً من القيم المشتركة التي تجمعهما، مثل رعاية الخيل والنزاهة الرياضية وتقديم تجربة جماهيرية عالمية المستوى.

من جهته أكد هنري بوراي، نائب المدير التنفيذي لـ «فرانس غالو»، أن التعاون مع نادي دبي لسباق الخيل يعكس حرص الجانبين على تعزيز الحضور الدولي لسباقات الخيل، وتسليط الضوء على ريادة فرنسا في هذا المجال، من خلال تنظيم فعاليات رفيعة المستوى في كل من دوفيل وميدان.

تشرف «فرانس غالو» على تنظيم أكثر من 6800 سباق سنوياً في 132 مضماراً بمختلف أنحاء فرنسا، ما يعكس عمق تقاليد سباقات الخيل في البلاد.