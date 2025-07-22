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الرياضة

قطر تؤكد رغبتها في استضافة أولمبياد 2036

قطر تؤكد رغبتها في استضافة أولمبياد 2036
22 يوليو 2025 15:53

الدوحة (أ ف ب)

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أكدت اللجنة الأولمبية القطرية مشاركتها في «النقاشات الجارية» مع اللجنة الأولمبية الدولية، بهدف استضافة الدوحة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036، وذلك في إطار الآلية الجديدة لاختيار المدينة المستضيفة.
وقال الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، ورئيس لجنة ملف الترشح: «لقد جعلنا من الرياضة محوراً أساسياً في استراتيجيتنا الوطنية، ونطمح اليوم لتعزيز هذا الدور على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال تقديم نموذج جديد يعكس تنوع منطقتنا».
وأضاف الشيخ جوعان الذي أعلن أخيراً ترشحه لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي: «نمتلك في الوقت الحالي بنية رياضية جاهزة لاستضافة الأولمبياد بنسبة 95%، ولدينا خطة وطنية متكاملة تضمن جاهزية جميع المرافق بنسبة 100%».
وبعد استضافة باريس النسخة الماضية صيف 2024، تقام النسختان المقبلتان في لوس أنجلوس الأميركية عام 2028 وبريزبين الأسترالية في 2032.
وبحال نجاح قطر بالاستضافة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيتاح لها «تقديم نموذج أولمبي عربي فريد يرتكز على التنوع والانفتاح، مستنداً إلى إرث مستدام وقدرة الرياضة على نشر الأمل والسلام»، حسب ما أضافت اللجنة.
وأشارت اللجنة الأولمبية القطرية إلى مشاورات مكثّفة مع الشركاء المحليين والإقليميين في إطار جهودها لاستضافة الأولمبياد.
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن «الترشح الرسمي» لقطر «يمثل محطة جديدة في مسيرة الإنجازات الوطنية، ويجسّد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة قطر على الساحة الرياضية الدولية»، حسب وكالة الأنباء القطرية.
ومنذ منح بريزبين عام 2021 استضافة ألعاب 2032، وهي النسخة التي كانت قطر مرشحة لاحتضانها أيضاً، عدّلت اللجنة الأولمبية الدولية عملية اختيار المدن المضيفة، لتستند إلى الحوار والتعاون أكثر من تقديم الملفات التنافسية.
لم يعُد يطلب من المرشحين الإعلان عن أنفسهم علناً، بل إجراء مناقشات سرية إلى حد كبير مع اللجنة الأولمبية الدولية، حتى المصادقة النهائية على المدينة المضيفة.

 

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