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تشاكا يقترب من سندرلاند

تشاكا يقترب من سندرلاند
22 يوليو 2025 16:42

دوسلدورف (د ب أ)

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أفاد موقع «ذا أثليتيك» الإلكتروني، اليوم، بأن جرانيت تشاكا، لاعب وسط فريق باير ليفركوزن الألماني، توصل إلى اتفاق للانتقال لصفوف فريق سندرلاند، الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ووفقاً للتقرير، يعطي تشاكا (32 عاماً) الأولوية للانتقال إلى سندرلاند على أي عروض أخرى، لكن المفاوضات بين الناديين بشأن لاعب الوسط السويسري المخضرم لا تزال جارية.
ويرتبط تشاكا بعقد مع ليفركوزن حتى عام 2028، لكن موقع «ذا أثليتيك» الإلكتروني ذكر أنه طلب من النادي الألماني الإسراع في إتمام الصفقة.
وفي حديثه لشبكة «سكاي»، قال خوسيه نوجيرا، وكيل أعمال تشاكا: «توصلنا لاتفاق مع سندرلاند.. جرانيت يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز». أضاف نوجيرا: «سندرلاند يرحب به، وهو يريد قبول هذا التحدي، نأمل أن يوافق ليفركوزن على طلب انتقاله وأن يتوصل الناديان لاتفاق قريباً».
ولعب لاعب أرسنال الإنجليزي السابق دوراً محورياً مع ليفركوزن خلال موسميه مع النادي بالدوري الألماني، حيث ساهم في فوزه بالثنائية المحلية الدوري الألماني وكأس ألمانيا في موسم 2023-2024، دون أن يتلقى الفريق أية خسارة.

 

باير ليفركوزن
سندرلاند
الدوري الألماني
الدوري الإنجليزي
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