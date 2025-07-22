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الرياضة

رسمياً.. الفردان رئيساً لاتحاد كرة السلة بالتزكية

رسمياً.. الفردان رئيساً لاتحاد كرة السلة بالتزكية
22 يوليو 2025 17:05

 
علي معالي (دبي)
تمت تزكية عبداللطيف الفردان رئيساً لاتحاد كرة السلة رسمياً حتى 2028، بعد اجتماع لجنة الانتخابات اليوم، برئاسة المستشار بدر الحمادي، وعقدت اللجنة اجتماعاً مع نهاية فترة الاعتراضات على مقعد رئاسة الاتحاد للدورة الانتخابية 2024-2028.
ويعتبر عبداللطيف الفردان الرئيس السادس في مسيرة الاتحاد التي انطلقت عام 1976، وعاصر الرئيس الجديد العديد من القيادات الرياضية للعبة، وتواجد في الاتحاد منذ عام 2008 وحتى الآن متدرجاً في مناصب عدة، بداية من أمين عام مساعد لدورة واحدة، ونائباً لرئيس الاتحاد لـ3 دورات متتالية، وسبق الفردان في رئاسة الاتحاد كل من حمود بن علي، والشيخ بطي آل مكتوم، وسالم الغماي، وقاسم سلطان، واللواء «م» إسماعيل القرقاوي.
ويعتبر الفردان من العناصر التي لها تأثيرها في مجال اللعبة خاصة من الناحية الإدارية، حيث تقلّد العديد من المناصب في مسيرته، وبدأ مشواره مع السلة لاعباً في نادي الشارقة، ثم تقلّد العديد من المناصب الإدارية منها مدير للفريق الأول بنادي الشارقة، حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الاتحاد.
من جانب آخر يتم اليوم فتح باب الترشح لمنصب العضوية بالاتحاد، ويستمر الأول من أغسطس المقبل، في حين سيتم إجراء الانتخابات العامة يوم 24 أغسطس المقبل.

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