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الرياضة

5 خطوات تفصل بوجاتشار عن لقب «طواف فرنسا»

5 خطوات تفصل بوجاتشار عن لقب «طواف فرنسا»
22 يوليو 2025 19:06


مراد المصري (أبوظبي)
واصل تادي بوجاتشار نجم فريق «الإمارات -إكس آر جي»، خطواته الواثقة نحو الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، والفوز للمرة الرابعة في سباق فرنسا الدولي «تور دي فرانس»، بعدما تمسك بصدارة الترتيب في ختام المرحلة «16»، التي أقيمت اليوم، وذلك مع تبقي خمس مراحل فقط على ختام النسخة الحالية يوم الأحد المقبل.
ونجح بوجاتشار في إنهاء المرحلة «16» الجبلية التي امتدت لمسافة 171.5، في المركز الخامس بزمن وقدره 4,04,02 ساعة، ليعزز موقعه في صدارة الترتيب العام.
وأصبح التوقيت الإجمالي لبوجاتشار، صاحب «القميص الأصفر» 58,24,46 ساعة، متقدماً بفارق 4 دقائق و15 ثانية عن الدنماركي جوناس فينيجارد.
وإلى جانب تصدره الترتيب العام، فإن بوجاتشار يتصدر ترتيب القميص المنقط، لأفضل دراج في المسافات الجبلية، بإجمالي 60 نقطة، وتستكمل المنافسات يوم غدا، بإقامة الجولة «17» ذات الأرضية المسطحة، والتي تمتد لمسافة 160.4 كلم.

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