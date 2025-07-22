زفيريف يجهز نفسه لـ«الملاعب الصلبة» في أكاديمية نادال



برلين (د ب أ)



يشعر نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف بأن العمل مع الأسطورة الإسباني رافاييل نادال وعمه توني، يمنحه دفعة معنوية استعداداً لمشواره في موسم الملاعب الصلبة الذي تتخلله بطولة أميركا المفتوحة للتنس.

قال زفيريف، في مقطع فيديو على منصة «إكس» بعد حصة تدريبية في أكاديمية نادال: «لقد كان أسبوعاً مميزاً ورائعاً، وبالطبع استفدت كثيراً من مساعدة نادال وتوني»، أضاف النجم الألماني: «من الرائع الالتقاء بهما مجدداً، استمتعت بوقتي معهما، وأنا جاهز الآن لبطولة أميركا المفتوحة».

وودع زفيريف بطولة ويمبلدون من الدور الأول في مفاجأة مدوية الشهر الماضي، ويبقى المرشح الأبرز للفوز بلقب بطولة كندا المفتوحة التي تبدأ يوم الأحد المقبل، وذلك بعد انسحاب الثلاثة الكبار، الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراز والصربي نوفاك ديوكوفيتش من البطولة. وستبدأ بطولة أميركا المفتوحة آخر بطولات جراند سلام هذا العام في يوم 24 أغسطس.