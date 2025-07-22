منافسات قوية في ثاني أيام بطولة العالم للفنون القتالية للناشئين



العين (الاتحاد)

تواصلت اليوم منافسات النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مركز العين للمؤتمرات التابع لشركة «أدنيك»، وتستمر حتى 27 يوليو الجاري، وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة من أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 60 دولة حول العالم.

وحضر منافسات اليوم الثاني محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة؛ والدكتور عبدالله الشمري، مدير تنفيذي قطاع تمكين المواهب الوطنية في دائرة التمكين الحكومي؛ وغبيشة منصور العامري، مدير مركز العين للرعاية والتأهيل؛ وبدرية محمد المنهالي، رئيس قسم إدارة وجهة منطقة العين في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ووفود المنتخبات المشاركة.

شهد اليوم الثاني من البطولة إقامة نزالات فئة الناشئين C (12 – 13 عاماً)، حيث قدم المشاركون مستويات فنية متميزة داخل قفص النزال، اتسمت بالقوة والانضباط وروح التنافس الرياضي، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، أن البطولة تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية رائدة لصقل المواهب الناشئة، مشيراً إلى التميز اللافت في المستوى التنظيمي والفني لهذا الحدث، إلى جانب أبعاده الثقافية والإنسانية. وقال: «نعتز بأداء لاعبي منتخبنا الوطني، ونثق بأن رصيدهم من الميداليات سيواصل النمو، بدعم القيادة الرشيدة والرؤية الاستراتيجية للاتحاد في ترسيخ حضور الإمارات على الساحة العالمية للفنون القتالية».

من جانبه، أشاد وسام أبي نادر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، بالمستوى المتميز للبطولة، قائلاً: «بطولة الناشئين باتت نموذجاً عالمياً يحتذى به من حيث التنظيم ورعاية المواهب. ونفخر بشراكتنا مع اتحاد الإمارات، ونتطلع إلى مزيد من النجاحات المشتركة في الأعوام المقبلة».

وعلى هامش المنافسات، شهد «الحي الرياضي» المصاحب للبطولة الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي إقبالاً كبيراً من العائلات والزوار، حيث استمتعوا بتجارب ترفيهية وتفاعلية متنوعة، شملت أنشطة تراثية وثقافية، وتذوق أطباق من مختلف المطابخ العالمية، ما أضفى على البطولة طابعاً عائلياً متكاملاً يمزج بين الرياضة والترفيه والتوعية.