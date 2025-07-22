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الرياضة

رافينيا يطلق صافرة النهاية في مشواره مع كرة القدم

رافينيا يطلق صافرة النهاية في مشواره مع كرة القدم
22 يوليو 2025 19:49

 
برلين (د ب أ)

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أعلن البرازيلي رافينيا مدافع بايرن ميونيخ السابق اعتزاله كرة القدم اليوم الثلاثاء. وكتب رافينيا، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «اليوم تطلق صافرة انتهاء مشواري في الملاعب، حان الوقت لتوديعكم رسمياً بقلب مطمئن وشعور كبير بالامتنان».
خاض رافينيا مشواراً طويلاً في الملاعب الألمانية، حيث ارتدى قميص نادي شالكه بين عامي 2005 و2010 قبل أن ينتقل إلى بايرن في 2010 وبقي معه لعام 2019. وتوج رافينيا مع بايرن ميونيخ بالعديد من الألقاب، مثل الدوري الألماني سبع مرات، وكأس ألمانيا أربع مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.
وتوجه رافينيا بالشكر لنادي شالكه الذي كان مؤمنا بقدراته عندما كان لاعباً شاباً قادما من البرازيل، مضيفا «أما بايرن، فيبقى بيتي الذي تواجدت فيه لسنوات طويلة، وحققت معه كل شيء في كرة القدم». وبعد رحيله عن بايرن ميونيخ، عاد رافينيا مجدداً إلى البرازيل، حيث تنقل بين أندية فلامنجو وجريميو وساو باولو وكوريتيبا.

بايرن ميونيخ
المنتخب البرازيلي
المنتخب البرازيلي لكرة القدم
ساو باولو
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